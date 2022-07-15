«Ъ»: зарубежные подменные номера могут избежать контроля блокировки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мобильные операторы раскритиковали предложенные Минцифры подзаконные акты о подключении к системе Роскомнадзора для блокировки и отслеживания подменных номеров. Присоединение к системе потребует затрат на обновление софта, на оборудование и при этом может оказаться неэффективным, пишет «Коммерсант».

Система сможет проверять звонки только с российского плана нумерации, зарубежные номера могут избежать блокировки. В Минцифры придерживаются другого мнения, считая, что система гарантирует защиту абонентов, а её создание не потребует затрат операторов. Последние должны подключиться к системе и передавать сведения о звонках. Система будет собирать данные о номерах абонентов, дате и времени вызовов, передаче СМС-сообщений в соцсетях. Она должна анализировать информацию на предмет нарушения закона «О связи».

Сомнения операторов заключаются в том, что создаваемая система сможет проверять вызовы только российского плана нумерации, тогда как именно за рубежом мошенники совершают вызовы с подстановкой похожих на 495 или 800 — российских номеров. К тому же, подмена происходит на фиксированных и телефонных сетях, которые будут подключать к системе только в 2025 году.

С 1 июня в России заработал общий сервис блокировки спама. Форма обратной связи появилась на сайтах ФАС, операторов МТС, Tele2 и «МегаФон» для подачи жалоб на спам-звонки и СМС. Пользователю надо ввести свои ФИО, номер получателя и отправителя, а также краткие данные о полученной рекламе.