Зарплаты руководства «Газпрома» рекордно выросли

«Газпром» увеличил на 15% заработную плату руководителей и сотрудников в своих дочерних подразделениях с 1 октября текущего года, сообщает «Интерфакс». Индексация финансового вознаграждения в компании производится регулярно, раз в год. Однако в этот раз речь идёт о рекордном повышении тарифных ставок. Подобная ситуация была в последний раз в 2019 году, однако тогда повышение ставки на такой же процент коснулось лишь рабочего персонала.

Согласно данным компании, в конце 2020 года численность сотрудников группы «Газпром» составляла 477,6 тысячи человек, расходы на оплату труда покрывали сумму в 807,8 млрд рублей.

Изначально планировалась индексация зарплаты персоналу в размере 7,5% в 2022 году. В текущем году оплата труда выросла всего на 2%.

При этом в связи с ростом цены на голубое топливо значительно увеличились доходы «Газпрома» от экспорта газа. По итогам девяти месяцев 2021 года они взлетели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно сумме в $33,26 млрд.

Ранее стало известно, что несмотря на увеличение поставок российского газа в Европу, запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) «Газпрома» не только не увеличиваются, но даже уменьшаются. Уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остаётся втрое ниже.