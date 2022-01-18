Зарплаты чиновников в России в 2020 году были выше средней на 28%

Зарплата российских чиновиков в 2020 году выросла на 9,2% и была выше на 28%, чем средняя зарплата по стране, данные об этом опубликованы Росстатом. Однако зарплатный фонд не увеличился в связи с сокращением госслужащих, при этом в Минтруде сообщили об оптимизации госорганов, сообщает РБК.

Формат публикации, объём и структура публикуемых данных определяются Федеральным планом статистических работ, — пояснили в статслужбе.

Средняя зарплата российских гражданских госслужащих в 2020 году составила 65,8 тысячи рублей, за год до этого она была на уровне в 60,2 тысячи рублей, таким образом, её рост, по данным Росстата, составил 9,2%. Такой темп увеличения превысил рост инфляции, уровень вознаграждения был выше на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (в 2020 году она составляла 51,3 тысячи рублей).

Так, в центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудоустроено 39,3 тысячи госслужащих, выплаты повысились на 4,8%, до 146,7 тысячи рублей. Индексация окладов гражданских госслужащих производилась 1 октября 2020 года на 3%, а в прошлом году было принято решение отказаться от их повышения.

При этом с 2019 года Росстат не публикует размеры среднемесячных зарплат по отдельным федеральным органам.

Данные по зарплатам госслужащих за 2021 год появятся только в конце текущего года.

Несмотря на увеличение размера денежного вознаграждения сотрудников, увеличения фонда зарплаты не последовало. Это связано с плановым сокращением кадрового состава, по сравнению с концом 2019-го число гражданских госслужащих уменьшилось на 9,2%. Их Росстат насчитал 660,5 тысячи на конец 2020 года.

В Минтруде сообщили, что снижение количества гражданских служащих является следствием процесса оптимизации, который проводили отдельные субъекты Федерации. Программу оптимизации госаппарата правительство утвердило в конце 2020 года, она предполагает сокращение центральных аппаратов на 5%, территориальных органов — на 10% (в целом более 32 тысяч единиц) в первом квартале 2021-го.

Ранее стало известно, что россияне считают, что минимальный размер заработной платы должен быть больше фактического в два-три раза, это следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Наиболее высокие запросы у жителей мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов. Самые скромные ожидания у жителей Ижевска, Саратова и Ульяновска. С 1 января МРОТ вырос до 13 890 рублей.