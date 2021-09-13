Зарплаты чиновников в ПФР увеличились на 50% за два года

Зарплаты сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России за два года увеличились на 54%. Данные Счётной палаты приводит издание URA.RU.

Сумма оклада увеличилась с 59 тысяч рублей до 92 тысяч рублей за два последних года. То есть почти на 54%. Известно, что фонд оплаты ПФР в 2020 году увеличился на 13,3% — до 68,1 млрд рублей.

При этом средняя зарплата сотрудников в регионах за два года увеличилась на 20%. С 38,9 тысячи рублей в 2019 году до 46,8 тысячи рублей в 2021 году.

Ранее в ПФР рассказали о подвохе, который существует при выходе на досрочную пенсию. Право на неё имеют отдельные категории россиян, но при условии переходного периода по повышению пенсионного возраста, сообщает отделение ПФР по Чеченской Республике.

Речь идёт о назначении пенсии врачам, учителям, артистам, этот процесс постепенно переносится с момента выработки специального стажа. К работникам, имеющим право выхода на досрочную пенсию, относятся учителя, врачи, артисты балета, оперные певцы, артисты цирка. Их минимальный стаж должен составлять от 25 до 30 лет.