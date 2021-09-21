Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в следующем году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тысячи рублей. В связи с этим зарплаты почти 3 млн россиян будут увеличены. Его слова приводит РИА Новости.

Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек, — рассказал Мишустин.

На заседании 21 сентября правительство России рассматривает законопроект о повышении МРОТ. Предположительно, необходимость поднимать минимальный размер оплаты труда возникла в связи с инфляцией.

Ранее секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике Марина Ким заявила, что порядка двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) должна составлять так называемая материнская зарплата в РФ.

В настоящее время в РФ женщинам при уходе в декрет выплачивается пособие по беременности и родам. При этом декретные выплаты начисляются за 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты роженицы, получаемой ею за последние 24 месяца.