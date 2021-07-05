Зарегистрирован бренд новой российской вакцины

Вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют под брендом Aurora-CoV. Об этом сообщили в Роспатенте.

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. <...> Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» — вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования, — говорится в сообщении ведомства.

Как заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, с начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19, по 16 заявкам на изобретения выданы патенты.

По его словам, отечественные рaзработчики подходят к защите авторских прав комплексно. Они не только патeнтуют вещество, состав первого и второго компонентов вакцины, но и споcобы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вaкцины.

Регистрация товарного знака на запатентованный продукт даёт значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках, — резюмировал чиновник.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал разработанную научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину «ЭпиВакКорона» коммерческим проектом. Эксперт обрушился с резкой критикой после появления данных о том, что только у 50% привитых этим препаратом появляются антитела.