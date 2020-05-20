Заразившийся коронавирусом Песков пока не вернётся к работе

https://static.news.ru/photo/61de207e-9a72-11ea-b72a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока остаётся в больнице, где продолжает лечение от коронавирусной инфекции. О дате, когда он снова сможет в полной мере приступить к работе, речь пока не идёт.

По словам представителя Кремля, врачи пока не готовят его к выписке.

Нет ещё. Лечусь, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, он не стал уточнять какие-либо подробности о своём состоянии.

О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил 12 мая. Он рассказал, что вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.