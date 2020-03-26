Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о выписке ещё одного человека, заразившегося коронавирусом. Пациент полностью вылечился в столичной больнице.
Повторные тесты на COVID-19, взятые у него, показали отрицательный результат,
Выписанный рассказал, что в московской инфекционной клинике № 2 к нему было «замечательное отношение».
Я очень благодарен врачам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас бы сделал максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом, — подчеркнул он.
Всего в Москве от коронавируса вылечились 15 человек.
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превышает 430 тысяч человек. При этом более 109 тысяч выздоровели, а 18,9 тысячи человек скончались. В России количество заражённых за последние сутки возросло на 163 и составило 658 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти изучают возможность отмены парада Победы 9 мая. Конкретного решения по этому вопросу пока не принято.
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