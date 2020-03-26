https://static.news.ru/photo/455f9808-6eb0-11ea-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о выписке ещё одного человека, заразившегося коронавирусом. Пациент полностью вылечился в столичной больнице.

Повторные тесты на COVID-19, взятые у него, показали отрицательный результат, передаёт РИА Новости. В настоящий момент он здоров и находится в хорошем состоянии.

Выписанный рассказал, что в московской инфекционной клинике № 2 к нему было «замечательное отношение».

Я очень благодарен врачам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас бы сделал максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом, — подчеркнул он.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 15 человек.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превышает 430 тысяч человек. При этом более 109 тысяч выздоровели, а 18,9 тысячи человек скончались. В России количество заражённых за последние сутки возросло на 163 и составило 658 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти изучают возможность отмены парада Победы 9 мая. Конкретного решения по этому вопросу пока не принято.