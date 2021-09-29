Заражённая COVID-19 россиянка родила в состоянии комы

Жительница Барнаула Наталья Ломакова родила сына, находясь в состоянии комы. Как сообщает РЕН ТВ, женщина с коронавирусом была госпитализирована в больницу на 28-й неделе беременности, врачи диагностировали у неё 100% поражения лёгких.

Как рассказала сама Наталья, беременность протекала идеально, пока муж не подхватил коронавирус и не заразил её.

Я помню, как меня увозили в реанимацию, а там дальше уже всё, темнота, — поделилась жительница Барнаула.

Медики сделали ей кесарево сечение. Им также пришлось во время операции подключить женщину к аппарату ИВЛ. Малыш родился недоношенным, с тяжёлой двусторонней пневмонией и весил всего 1,1 кг. Новорождённого госпитализировали в отделение реанимации перинатального центра.

После выхода из комы женщине пришлось заново учиться ходить и обслуживать себя. В настоящее время мама и ребёнок уже выписаны из больницы и чувствуют себя нормально.

Ранее в инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» внесли изменения, согласно которым беременность исключили из списка противопоказаний в случаях, когда польза от неё превышает возможный риск.