https://static.news.ru/photo/f2fb36b4-65f7-11ea-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина рассказала о жителях региона, у которых нашли коронавирус. По её словам, они вернулись из туристической поездки в Италию.

Россияне прибыли 7 марта в столичный аэропорт Шереметьево, из него улетели в Новосибирск и личным транспортом добрались до дома, передаёт РИА Новости. Пациенты находились под наблюдением Роспотребнадзора.

Контактных в области четверо, один контактный госпитализирован, трое под домашним наблюдением. В настоящее время устанавливаются остальные контакты, в том числе и в самолёте, — рассказала она.

Главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина отметила, что состояние одного пациента врачи оценивают как среднее, второго — как удовлетворительное.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.