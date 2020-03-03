https://static.news.ru/photo/c4eb6c9e-5d41-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Свердловской области в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее появившиеся сведения о заболевшем ребёнке-инвалиде не соответствуют действительности. С таким заявлением во вторник, 3 марта, выступил пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Ранее местные издания опубликовали информацию о том, что в городе Краснотурьинск Свердловской области у пятилетнего ребёнка-инвалида диагностировали коронавирус. Эти заявления Шестаков оценил как провокацию.

На территории Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Иная информация является провокационной. Заболевание ребёнка инфекционное, но отношения к коронавирусу оно не имеет, — цитирует пресс-секретаря регионального Минздрава «Интерфакс-Урал».

Также сведения о заражении ребёнка опроверг мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Он назвал информацию «уткой».

Как ранее передавал NEWS.ru, эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB выяснили, что в социальной сети «ВКонтакте» и в различных мессенджерах боты распространяют фейковую информацию о вспышке коронавируса, которая якобы имеет место в Москве.

На данный момент обнаружено более 12 тысяч репостов голосовых сообщений. Из них пользователи соцсетей узнают о том, что в Москве уже 20 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. Также в сообщениях отмечается, что правительство России якобы скрывает сведения об эпидемии. По обнародованным «данным», власти делают это, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию РФ.