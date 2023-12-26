Заработок авторов контента в ОК вырос в три раза за 2023 год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За 2023 год заработок авторов контента в социальной сети «Одноклассники» на программах монетизации вырос в три раза. Одной из причин этого является рост числа групп, которые монетизируют свои публикации. Таких сообществ стало больше на 86%, чем в 2022 году. Больше всего зарабатывают авторы, чей контент совпадает с хобби пользователей. В топе тематик оказались кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

Охват групп блогеров и медиа увеличился за год на 61%. Этому способствовали обновление ленты новостей и изменение алгоритмов рекомендаций пользователей. Число подписчиков сообществ в целом выросло на 15%. Число новых групп увеличилось на 35%, достигнув 95 тысяч.

Соцсеть продолжает привлекать к работе на платформе новых авторов. Основной упор сделан на создателей контента об увлечениях. За год число блогеров увеличилось в три раза. В поддержку начинающих авторов был создан алгоритм «Молния», который позволяет увеличить охват публикаций. За 2023 год более тысячи групп получили такую поддержку.

Пользователи ОК ранее выбрали лучший контент 2023 года в ходе голосования в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Фильмом года россияне назвали «Чебурашку», который оказался самой кассовой лентой в России. Вторую строчку рейтинга заняла картина «По щучьему веленью», а третью — фильм «Вызов».