Zara удалила вызвавшую гнев пропалестинских активистов рекламу Zara объяснила обновлением снятие скандальной рекламы со страницы сайта

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа Inditex, владеющая Zara, убрала с главной страницы сайта и приложения бренда одежды рекламу новой коллекции, вызвавшей критику в соцсетях со стороны пропалестинских активистов, передает агентство Reuters. В компании объяснили, что убрали фотоснимки в рамках обычного «обновления контента», не став комментировать призывы к бойкоту магазина.

Inditex, владеющая Zara, заявила, что это изменение — часть обычной процедуры обновления контента. Она не прокомментировала призывы к бойкоту, но отметила, что коллекция Atelier была задумана в июле, а фотографии были сделаны в сентябре, — отметили авторы материала.

Споры вызвала новая коллекция Atelier: на одной из фотографий изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой — бюст, лежащий на полу, на третьей — манекен без рук. Критики заявили, что изображения напоминают фото тел в белых саванах в секторе Газа. После этого социальные сети заполонили комментарии разгневанных пропалестинских активистов, призывающих к бойкоту магазина.

Ранее сообщалось, что Россию в ближайшее время могут покинуть крупные иностранные продуктовые торговые сети: французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. При этом в компании «Ашан» сообщили, что на данный момент нет информации о том, что торговая сеть может уйти с российского рынка. Также данные об уходе из России опровергли в Metro и Globus, пояснив, что все магазины работают в обычном режиме.

Однако бренды Adidas и Reebok, ранее покинувшие РФ, скоро вернутся в страну через дистрибьютора — одежду и обувь можно будет приобрести в магазинах ASP, которые откроет Lestate. Кроме того, в России начали открываться магазины спортивных товаров Desport на месте ушедшего в 2022 году Decathlon.