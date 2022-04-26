Zara назвала дату открытия магазинов в России Магазины сети Zara возобновят работу в России 1 мая

Временно закрытый магазин одежды Zara в ТЦ «Охотный ряд» / Фото Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Магазины торговой сети Zara, расположенные в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах страны, вновь откроются в воскресенье, 1 мая. Это следует из расписания работы магазинов на ближайшие дни, которое размещено на официальном сайте компании.

Также на сайте указан график работы торговых точек — с 10 до 22 часов. При этом официального заявления о возобновлении работы от торговой сети ещё не поступало.

Ранее генеральный директор компании Inditex Group, которой принадлежит в том числе бренд Zara, сообщил, что откроет свои магазины в России, когда это будет возможным. Он добавил, что компания продолжит платить заработную плату сотрудникам из России, несмотря на временную приостановку бизнеса в РФ.

О закрытии в России всех 502 магазинов компании Inditex Group стало известно 5 марта. Также ретейлер решил прекратить онлайн-продажи, заявив, что в текущих обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций.

Между тем председатель Российско-иранского делового совета Владимир Обыденов сообщил, что Иран готов нарастить поставки одежды и обуви в Россию и даже заменить некоторые иностранные бренды. Он уточнил, что иранский импорт в Россию существовал и ранее, но не в настолько масштабных объёмах, и говорить про конкретные бренды пока сложно. Тем не менее российские интернет-магазины могли бы пойти навстречу иранским товарам, дав им ряд преференций при их размещении на своих площадках.