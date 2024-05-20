Запутался в проводах, сбили ракетой: как гибнут в катастрофах президенты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел 19 мая крушение в горах Восточного Азербайджана — провинции на северо-западе страны. Кроме главы государства на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. NEWS.ru вспоминает, как в авиакатастрофах гибли руководители разных стран и даже генсек ООН.

Качиньский и трагедия под Смоленском

Президент Польши Лех Качиньский погиб 10 апреля 2010 года в возрасте 60 лет в результате крушения польского правительственного самолета Ту-154М, вылетевшего из Варшавы в Смоленск на траурные мероприятия в связи с 70-летием катынского расстрела. При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в тумане воздушное судно столкнулось с деревьями и разрушилось, не долетев до взлетно-посадочной полосы 1,5 километра.

В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту. Помимо Качиньского и его супруги, там был экс-президент Польши в изгнании (1989–1990) Рышард Качоровский, а также политические, военные, общественные и религиозные деятели страны.

По версии МАК, причинами катастрофы стали ошибочные действия экипажа. Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши указывала в качестве причин трагедии «снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих рассчитывать на визуальный контакт с землей, и запоздалую попытку ухода на второй круг».

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гибель президента Македонии в горах

Президент Македонии Борис Трайковский разбился на самолете Beechcraft Super King Air 26 февраля 2004 года в горной местности на юго-востоке Боснии и Герцеговины, близ города Столац. Кроме него на борту находились сотрудники президентской администрации. Все, кто был в самолете, погибли. Полет проходил в сложных метеоусловиях.

Трайковский направлялся в город Мостар на международную конференцию стран — доноров Боснии и Герцеговины.

Как заявлял министр транспорта Боснии и Герцеговины Бранко Докич, причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа «в ходе полета и маневрирования перед посадкой на аэродроме города Мостар».

Гибель сразу двух глав государств в одной катастрофе

Сразу два действующих главы государства погибли 6 апреля 1994 года в подбитом над Африкой самолете: президенты Руанды Жювеналь Хабьяримана и Бурунди — Сиприен Нтарьямира. Они возвращались из Аруши (город в Танзании) с международной конференции. Воздушное судно сбили на подлете к руандийской столице Кигали.

Кто сбил самолет, до сих пор неизвестно. Но эта авиакатастрофа стала поводом для начала геноцида, который начался в тот же день как следствие конфликта между народностями хуту и тутси. В результате, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до 1,1 млн человек, или до 20% населения страны и 70% руандийских тутси.

Фото: Global Look Press Жювеналь Хабьяримана

Теракт в воздухе, смерть главы Пакистана

Президент Пакистана Мухаммед Зия-уль-Хак разбился 17 августа 1988 года. В тот день он посещал испытания американского танка M1 Abrams, которые прошли на полигоне Тейпур Тамевали. На обратном пути в Исламабад самолет С-130 Hercules с главой государства на борту потерпел крушение вблизи города Лахор.

По словам очевидцев, воздушное судно «ныряло» и «вздыбливалось», после чего рухнуло на землю. В итоге погибли все 37 человек, находившиеся на борту.

Расследованием катастрофы занялись эксперты из США и Пакистана. По версии последних, на борту мог находиться контейнер с токсичным газом, который поразил пилотов, в результате самолет потерял управление. Пакистанские спецслужбы полагали, что за случившимся стоял КГБ — авиакатастрофа произошла в разгар вторжения СССР в Афганистан. В этом конфликте пакистанские власти поддерживали воюющих с «шурави» (просоветскими силами) моджахедов. Существовала версия, что авиакатастрофа 17 августа 1988 года стала ответом на убийство пакистанскими солдатами и афганскими моджахедами восставших советских военнопленных в лагере Бадабер в 1985-м.

Американские специалисты обнаружили на обломках воздушного судна следы тетранитрата пентаэритрита — взрывчатого вещества, которое используется для диверсий.

Фото: Pakistan Army/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Мухаммед Зия-уль-Хак

Крушение в Драконовых горах, смерть президента Мозамбика

Первый президент Мозамбика Самора Машел трагически погиб 19 октября 1986 года в ЮАР после крушения управляемого советскими летчиками самолета Ту-134, на котором глава государства летел из Замбии. Воздушное судно врезалось в холм, в итоге из находившихся на борту 44 человек выжили 10.

Расследовавшая катастрофу международная комиссия пришла к выводу, что причиной крушения стала ошибка экипажа. Пилоты уклонились от траектории захода на посадку из-за того, что настроили навигационное оборудование не на тот радиомаяк.

В СССР не исключали, что крушение произошло в результате диверсии ЮАР (в то время там правил расистский режим апартеида), власти которой якобы установили радиомаяк, передававший ложные сигналы.

Соратник Саморы Машела по Фронту освобождения Мозамбика и министр госбезопасности африканской страны Жасинту Велозу обвинял в причастности к гибели президента руководство СССР. По его версии, Машел сделал выбор в пользу «либерализации экономики и общества», поэтому якобы «был обречен».

Фото: SRA JAMES SIMPSON. DefenseImagery.mil,/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Самора Машел

Президент Эквадора. Гибель в Андах

Президент Эквадора Хайме Рольдос трагически погиб в авиакатастрофе 24 мая 1981 года, вместе с ним погибли все, кто находился на борту, в том числе супруга первого человека страны, министр обороны с женой, двое военных офицеров и еще пятеро человек. Воздушное судно летело из эквадорской столицы Кито в город Макара. За несколько минут до приземления президентский самолет врезался в холм Уайрапунго.

Комиссия по расследованию авиапроисшествий эквадорских ВВС возложила ответственность на пилота, который слишком рано начал спуск на аэродром и проложил опасный маршрут, чтобы не попасть воздушное пространство Перу из-за напряженных отношений Эквадора с соседней страной.

После этого была сформирована парламентская комиссия во главе с бывшим президентом страны Отто Аросеменой. Она выявила противоречия и несоответствия в докладе предыдущего расследования, но сделать окончательных выводов не смогла.

Фото: Juan Serrano/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Хайме Рольдос

Президент Боливии. Запутался в проводах

Президент Боливии Рене Баррьентос, правивший в 1964–1969 годах, периодически самолично посещал разные, в том числе удаленные районы Боливии, где встречался с крестьянами, пытаясь заручиться их поддержкой. Однако 27 апреля 1969 года его вертолет потерпел крушение и сгорел, зацепив телеграфные провода в окрестностях поселения Арке департамента Кочабамба. Комиссия, занимавшаяся расследованием крушения, пришла к выводу, что его причиной стал несчастный случай.

Загадочная диверсия? Гибель президента Ирака

Президент Ирака Абдул Салам Ареф трагически погиб в авиакатастрофе 13 апреля 1966 года при загадочных обстоятельствах. В тот вечер вертолет с главой ближневосточного государства и группой офицеров и министров вылетел из Басры, где проходил политический митинг, в столицу — Багдад.

Обломки воздушного судна (первоначально сообщалось про вертолет, впоследствии — про самолет de Havilland Dove) нашли утром следующего дня на берегу реки Шатт-эль-Араб. Никто из находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа не выжил. Газета The New York Times утверждает, что крушение было диверсией вероятных политических оппонентов главы страны.

Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Абдул Салам Ареф

Гибель генсека ООН в Замбии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Даг Хаммаршельд погиб в авиакатастрофе 18 сентября 1961 года. Авиалайнер Douglas DC-6B, зафрахтованный у авиакомпании Transair Sweden, летел из Демократической Республики Конго в Замбию и упал при заходе на посадку в 15 километрах от аэропорта замбийской столицы Ндолы. Погибли все находившиеся на борту 16 человек, в том числе шесть членов экипажа и 10 пассажиров.

В ходе расследования авиакатастрофы выдвигались различные версии, в том числе техническая неисправность самолета, заложенная на борт бомба, нехватка топлива, усталость экипажа, обстрел самолета и даже самоубийство Дага Хаммаршельда. Наиболее вероятной причиной аварии считается ошибка пилота, а именно — заход на посадку на слишком низкой высоте, на которой самолет задел деревья.

Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Даг Хаммаршельд

Смерть всего правительства на Байкале

В небе над Байкалом недалеко от Иркутска 25 августа 1949 года потерпел крушение пассажирский Ил-12. На его борту находилось почти все военно-политическое руководство Восточно-Туркестанской Республики — государства — сателлита СССР. Самолет, летевший из Урумчи через советскую территорию в Пекин, не смог набрать высоту для преодоления хребта Хамар-Дабан на границе Бурятии и Иркутской области, врезавшись в гору.

В итоге погибли пять членов экипажа и девять пассажиров, в том числе глава правительства республики Ахметджан Касими, вице-премьер Абдукерим Аббасов, министр обороны Исхакбек Монуев и его зам Далельхан Сугурбаев. Впоследствии Восточный Туркестан войдет в состав КНР, образованной через месяц с небольшим после авиакатастрофы, сегодня это Синцзян-Уйгурский автономный район Китая.

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