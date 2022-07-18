«Запускает ожирение»: названы серьезные последствия перенесенного COVID-19 Эпидемиолог Белякова: перенесенный COVID-19 может вызвать ожирение

Фото: shutterstock

Перенесённый коронавирус влияет на всю эндокринную систему человека, в частности у переболевшего могут развиться ожирение и сахарный диабет, рассказала «Радио 1» врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. По словам медика, осложнения могут возникнуть не только сразу после заболевания, но и в течение нескольких лет после него.

Перенесённый COVID-19 запускает ожирение и сахарный диабет, особенно если отягощённая наследственность. От коронавируса страдает эндокринная система. Сахарный диабет и ожирение относятся к эндокринным заболеваниям, — отметила Белякова.

Эндокринолог подчеркнула, что коронавирус поражает практически все органы и системы. Чаще всего у пациентов наблюдается выпадение волос. Однако самыми опасными постковидными последствиями являются инсульты и инфаркты. При этом серьезность осложнений зависит от исходного состояния организма: чем моложе переболевший, без каких-либо хронических заболеваний, тем быстрее он восстановится. Людям старшего возраста часто требуется реабилитация.

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов ранее сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдёт, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих.