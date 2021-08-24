Запуск «Северного потока — 2» не привяжут ко дню рождения Путина

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» должна заработать в сентябре, а вторая — только в ноябре, и её запуск не будут привязывать ко дню рождению президента РФ Владимира Путина 7 октября. Об этом НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Я сомневаюсь, что обе нитки будут работать в октябре. Мне кажется, что никто не будет привязываться к подобным датам. Это, наверное, такая советская традиция. Тянуть с запуском первой нитки нет смысла, и это сделают, скорее всего, в сентябре, — считает эксперт.

Однако вторую часть трубопровода точно не откроют к 7 октября и вряд ли будут привязывать ко дню рождения Путина, ведь это может дать лишний повод для обсуждений противникам «Северного потока — 2», отметил аналитик.

Вообще, ввод проекта в эксплуатацию должен занять не менее трёх месяцев, и в целом обе ветки трубопровода должны полноценно заработать в ноябре. Однако антимонопольное законодательство Евросоюза не даст газопроводу заработать на полную мощность. Хотя, учитывая серьёзный энергетический кризис, европейские лидеры могут предложить протестировать «Северный поток — 2» на полную мощность во время отопительного сезона. Но это всего лишь возможный сценарий, резюмировал Юшков.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель.