Запущена процедура передачи осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию

Фото: Global Look Press

Софья Сапега

Процедура передачи в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги запущена, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Антона Гашинского. При этом сроки передачи он не уточнил.

Деталей процедуры правозащитник также не назвал.

Софья Сапега ранее состояла в отношениях с главным редактором белорусского оппозиционного издания NEXTA Романом Протасевичем. В Белоруссии девушку осудили на шесть лет по семи уголовным статьям республики. Сапега писала прошение о помиловании на имя главы государства Александра Лукашенко. Она подчеркивала, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В 2023 году Сапеге отказали в помиловании.

14 марта КГБ Белоруссии включило Сапегу в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием послужил вердикт суда о признании ее виновной по ст. 130 УК (разжигание социальной вражды).

Кроме того, по данным белорусского следствия, журналисты Степан Путило, Ян Рудик и Роман Протасевич участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.