Запрет смартфонов в школах: о чем спорят депутаты, родители, учителя Депутат ГД Леонов: формально запретить школьнику пользоваться смартфоном нельзя

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий использование школьниками смартфонов на уроках. И у сторонников, и у противников запрета мобильных телефонов есть свои аргументы. Что предлагают депутаты и как разделились мнения образовательного сообщества по поводу этой инициативы — в материале NEWS.ru.

Что предлагается в законопроекте

Документом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ». Депутаты считают необходимым прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». При этом поправки предусматривают, что использование телефонов во время уроков допустимо в учебных целях и в экстренных случаях. Существующее законодательство никак данный вопрос не регулирует.

Ранее комитет Совфеда по науке, образованию и культуре также поддержал законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Главы профильного комитета сената Лилия Гумерова стала одним из соавторов документа. По ее словам, инициатива направлена на защиту педагогов.

В ходе заседания Совфеда, сенатор напомнила о рекомендации Роспотребнадзора по ограничению использования мобильников на уроках. По ее мнению, если зафиксировать такую норму законодательно, это «усилит позицию правильного пользования телефонами». Гумерова заверила, что многие родители школьников приветствуют инициативу.

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Учителям дадут право ограничивать использование телефонов

Член комитета по образованию Совета федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru признал, что «в теории инициатива абсолютно верная». По его словам, современные дети проводят слишком много времени в гаджетах, что негативно влияет на развитие центральной нервной системы и концентрации. Он подчеркнул, что важно повысить престиж учителей: дети должны уважать их, понимать, что педагог имеет полное право забирать телефоны на время урока и делать замечания, требовать соблюдения дисциплины.

Он отметил, что каждый родитель приобретает смартфон ребенку прежде всего для того, чтобы быть с ним всегда на связи, узнать, дошел ли он до школы, все ли у него хорошо, не обижают ли его.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что школы должны самостоятельно выработать подход к ограничению использования смартфонов школьниками на основе рекомендаций Рособрнадзора, в целом аналогичных духу обсуждаемого законопроекта.

Какие вопросы есть к законопроекту

Автор Telegram-канала «Наука и университеты», профессор Евгений Белый заявил NEWS.ru, что нынешний законопроект представляется ему достаточно взвешенным.

«Во-первых, судя по документу, отбирать смартфоны у школьников никто не собирается. Во-вторых, оговорены два случая, когда школьник может воспользоваться телефоном: в экстренных случаях и при использовании в учебном процессе по решению учителя. Наконец, важно, что во время перемен пользование средствами связи не ограничивается. Неясно только, каким пакетом мер будут располагать образовательные учреждения в случае нарушения законодательства», — пояснил Белый.

Как регулируется использование телефонов сейчас

Нынешнее обсуждение правил использования мобильных телефонов в школах стало развитием давно появившегося тренда. Так, в 2019 году Роспотребнадзор выпустил «Методические рекомендации», предлагающие «ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во время учебного процесса». Там же содержатся и исследовательские данные о зависимости между временем пользования смартфоном и успеваемостью у обучающихся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт в сфере образования, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара в разговоре с NEWS.ru напомнила, что в 2021 году в России вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, которые предусматривают, что «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

«Цифровой детокс учеников на уроках с точки зрения результатов учебы — практика полезная. Но надо учитывать еще и бытовые причины (например, когда ребенок самостоятельно добирается до школы и сообщает родителям, что все с ним в порядке), а также особые или экстренные случаи, когда мобильная связь является критически необходимой. Таким образом, сделать уроки пространством без телефонов — означает снизить отвлекающие факторы и повысить успеваемость, но вне уроков в школе должна быть возможность использования мобильных», — пояснила Касамара.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли полностью запретить смартфоны в школах

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению (ЛДПР) Сергей Леонов рассказал NEWS.ru, что смартфон, по его мнению, «гипнотизирует» многих детей: «Они так погружаются в переписку друг с другом, в игры, в серфинг интернета, что буквально выпадают из реальности. В таком состоянии они, конечно, не воспринимают обучение, страдает их социализация. Это раздражает и учителей, и родителей. Однако формально отобрать у ребенка телефон или запретить им пользоваться нельзя. У учителя такого права нет. Эти издержки цифровизации мы должны отрегулировать».

По мнению Леонова, тотальный запрет телефонов в школе недопустим, потому что гаджеты — это «и связь с родителями и многие полезные онлайн-сервисы».

Школьный педагог Екатерина Крюкова считает, что возможный запрет на использование гаджетов может помочь решить вопрос с электронными играми на уроках — увлечение ими приводит к низкой усвояемости материала. Однако она также считает, что лучше не делать запрет полным, а оставить возможность применения телефона на усмотрение учителя, чтобы сохранить интерактивную составляющую урока.

«Многие учителя давно научились использовать смартфоны во благо, например, с помощью приложений на телефоне или планшете можно сделать урок интерактивным, быстро решать тесты, проходить интересные задания для более легкого восприятия материала учеником», — подчеркнула Крюкова в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему оставлять детей без смартфонов опасно

Есть и другая составляющая этой проблемы, связанная с безопасностью. Запрещать использование смартфонов в школах нельзя, поскольку их наличие у детей в некоторых случаях позволяет избежать неприятностей и даже трагедий, считает руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин.

«Конечно, во всем необходим баланс, но при этом не стоит забывать: именно благодаря смартфонам мы узнаем о буллинге и недобросовестных педагогах. Смартфон подчас может обеспечить безопасность получше пистолета», — пояснил Долинин в разговоре с NEWS.ru.

Он полагает, что школам необходимо учитывать современные реалии и использовать мобильный телефон в качестве помощника: «Кухонным ножом можно убить, а можно нарезать торт. Почти такая же история и с мобильными телефонами».

Между тем 81% российских родителей поддержали запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Таковы результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education. Респонденты указали, что гаджеты мешают учебному процессу. Вместе с тем 13% опрошенных считают, что ребенок всегда должен быть на связи, 6% респондентов пока не определились с мнением по данной теме.

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