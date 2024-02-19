Запретная ипомея: фото растений, за выращивание которых могут посадить

Фото: CHROMORANGE Walter G. Allgoewe/Global Look Press

Ипомея трехцветная. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом

Правительство РФ внесло новые наименования в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Советующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на федеральном портале правовой информации.

Теперь в перечне запрещенных значатся 19 наименований, в том числе три новых вида растений: гармала, турбина щитковидная и ипомея трехцветная. Последняя считается популярным декоративным вьюном. За возделывание 10 растений гражданам теперь грозит до 2 лет тюрьмы, а 100 и более — до 8 лет заключения. Если же у гражданина нашли менее 10 кустов ипомеи, то ему грозит штраф.

Какие еще растения запрещены в РФ и входят в перечень наркотических — в фотогалерее NEWS.ru. Напоминаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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