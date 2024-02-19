Правительство РФ внесло новые наименования в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Советующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на федеральном портале правовой информации.
Теперь в перечне запрещенных значатся 19 наименований, в том числе три новых вида растений: гармала, турбина щитковидная и ипомея трехцветная. Последняя считается популярным декоративным вьюном. За возделывание 10 растений гражданам теперь грозит до 2 лет тюрьмы, а 100 и более — до 8 лет заключения. Если же у гражданина нашли менее 10 кустов ипомеи, то ему грозит штраф.
Какие еще растения запрещены в РФ и входят в перечень наркотических — в фотогалерее NEWS.ru. Напоминаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.
Фото: R. Koenigblickwinkel/Global Look Press
Банистериопсис каапи. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: R. Koenigblickwinkel/Global Look Press
Гармала. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Moritz Wolfhttpimagebroker.com/Global Look Press
Голубой лотос. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин. Уголовная ответственность наступает с 20 плодовых тел, 200 и более считаются крупным размером. Менее 20 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Диплоптерис кабрерана. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Marco Schmidt /CC BY-SA 2.5/Wikimedia
Ибога. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: U. Katzblickwinkel/Global Look Press
Кактус, содержащий мескалин. Уголовная ответственность наступает за выращивание 2 растений, 10 и более считаются крупным размером. Менее 2 грозят штрафом
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
Кат. Уголовная ответственность наступает за выращивание 4 растений, 40 и более считаются крупным размером. Менее 4 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кокаиновый куст. Уголовная ответственность наступает за выращивание 4 растений, 20 и более считаются крупным размером. Менее 4 грозят штрафом
Фото: Ingram Images/Global Look Press
Конопля посевная. Уголовная ответственность наступает за выращивание 20 растений, 330 и более считаются крупным размером. Менее 20 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мак снотворный и другие виды мака, содержащие наркотические средства. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 200 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мимоза хостилис. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Митрагина прекрасная. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Психотрия зеленая. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: R. Koenigblickwinkel/Global Look Press
Роза гавайская. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турбина щитковидная. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шалфей предсказателей. Уголовная ответственность наступает за выращивание 10 растений, 100 и более считаются крупным размером. Менее 10 грозят штрафом