Запрет властей Петербурга на посещение парков оспорили в суде

https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Исковое заявление, оспаривающее запрет Смольного на посещение городских парков и проведение массовых мероприятий, поступило в Санкт-Петербургский городской суд.

Его автором является житель города и координатор молодёжного демократического движения «Весна» Богдан Литвин. Он просит признать частично недействующим со дня принятия постановление местных властей о мерах по противодействию распространения коронавируса.

Иск Литвина зарегистрирован, но к производству пока не принят, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении проект закона о штрафах за нарушение режим самоизоляции. Размер взыскания за несоблюдение ограничений составит четыре тысячи рублей. При повторном нарушении – пять тысяч рублей.