Запрет властей Петербурга на посещение парков оспорили в суде

Исковое заявление, оспаривающее запрет Смольного на посещение городских парков и проведение массовых мероприятий, поступило в Санкт-Петербургский городской суд.
Его автором является житель города и координатор молодёжного демократического движения «Весна» Богдан Литвин. Он просит признать частично недействующим со дня принятия постановление местных властей о мерах по противодействию распространения коронавируса.
Иск Литвина зарегистрирован, но к производству пока не принят,
Ранее NEWS.ru писал, что Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении проект закона о штрафах за нарушение режим самоизоляции. Размер взыскания за несоблюдение ограничений составит четыре тысячи рублей. При повторном нарушении – пять тысяч рублей.
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