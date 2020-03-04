https://static.news.ru/photo/f06b553c-5e09-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема запрета на продажу спиртного в жилых домах должна решаться на муниципальном уровне. Об этом журналистам сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, полномочия по введению ограничительных мер по продаже алкоголя следует передать регионам. Дело в том, подчеркнул Шапкин, что определить все нюансы каждого подобного заведения попросту невозможно. Детали могут быть связаны с месторасположением объекта, его режимом работы и не только.

Как отметил эксперт, известны случаи, когда хозяин заведения договаривался с местными жителями. Например, владелец предлагал им покрасить бордюры или установить бесплатную точку Wi-Fi. Таким образом «соседство» становилось взаимовыгодным. Все важные моменты необходимо смотреть уже на месте, заметил Шапкин.

Нужно передать полностью эти полномочия регионам и больше на федеральном уровне к этому вопросу не возвращаться, — цитирует «Москва 24» председателя Национального союза защиты прав потребителей.

Как ранее передавал NEWS.ru, торговлю алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, могут ограничить по времени или вовсе запретить.