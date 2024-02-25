Запрет сериала Михалковой, бойкот Киркорова, смерть Мурза: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Запрет сериала с дочерью режиссера Никиты Михалкова Анной, бойкот телезрителей телеканалу НТВ из-за возвращения в шоу «Маска» народного артиста России и героя «голой» вечеринки Филиппа Киркорова, самоубийство военного блогера Андрея Мурза Морозова — эти и другие темы в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Почему самоубийство Мурза потрясло всех

21 февраля стало известно о смерти автора Telegram-канала «Нам пишут из Янины» Андрея Морозова с позывным Мурз. Он родился в 1979 году. По информации своих коллег и собственным словам, Мурз был «ополченцем первой волны» — принимал участие в боевых действиях в регионе с 2014 года.

Согласно данным из открытых источников, после начала конфликта на Украине в 2014 году Мурз отправился на линию боевого соприкосновения, где стал гвардии сержантом 14-го БТрО ЛНР «Призрак». Был соратником экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). С 2014 года он прогнозировал начало боевых действий между Россией и Украиной.

Его Telegram-канал «Нам пишут из Янины» о событиях в зоне СВО насчитывал более 108 тыс. подписчиков.

До СВО Морозов был известен своим радикальным блогом в «Живом журнале» и участием в организации акций прямого действия — он закидывал помидорами политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста Юлию Латынину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Участвовал в атаке на польское посольство в Москве, облив его стену и бронзовый барельеф с гербом Польши томатным соком.

Мурз по собственной инициативе занимался вопросами связи, координацией работы волонтеров и ремонтом беспилотников для нужд СВО.

О его смерти сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман. По словам его знакомых, блогер покончил с собой.

«Спи спокойно, Мурз. Ты совершил огромную ошибку, но кроме тебя за нее никто уже не ответит», — написал Кофман в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/wehearfromyanina Андрей Морозов

Владелец издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков также сообщил в Telegram-канале, что блогер покончил с собой.

В последних постах Мурз просил «не печалиться о его смерти» и похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с солдатами батальона «Призрак» (подразделение ополченцев, принимали активное участие в конфликте на востоке Украины с 2014 года, в частности, в боях в районе Дебальцево).

В последней публикации он также оставил распоряжение отдать практически все свое имущество на оснащение 4-й ОМСБр ВС России внештатными БПЛА. Также он пожаловался, что руководство заставило его удалить из Telegram-канала один из постов.

«Я всегда находил в себе новые силы бороться. <...> Нашел бы и еще сил, и еще, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность», — написал он.

Военный волонтер Роман Алехин в беседе с NEWS.ru заявил, что Мурз помог огромному количеству подразделений и о нем всегда отзывались с благодарностью. По его словам, Морозов внес большой вклад в культуру управления радиосвязью.

«Я параллельно также занимаюсь связью, из-за этого знаю его по его блогу, Telegram-каналу. Когда привозишь, разговариваешь о связи, все упоминают [Владимира] Грубника и [Андрея] Морозова. По таким отзывам, через военных. Конечно, положительно отзывались, с благодарностью. Он помог огромному количеству подразделений», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По словам донецкого блогера Donrf, Мурз «жил войной и война его забрала». Он подчеркнул, что Морозов был настоящим русским солдатом.

В канале «Два майора» говорится, что у Морозова возник конфликт «по поводу освещения ситуации на фронте».

В своих публикациях Морозов нередко подвергал критике действия Минобороны России в рамках проведения специальной военной операции. В частности, одни из последних его публикаций касались взятия российскими войсками под контроль Авдеевки.

Заявления Мурза публично подвергали сомнению некоторые общественно-политические деятели и журналисты. С критикой в адрес Морозова выступали, в частности, публицист Армен Гаспарян и блогер Юлия Витязева. Последняя отмечала, что некоторые публикации Мурза можно расценить как фейки о ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Уберут ли Киркорова с ТВ из-за бойкота зрителей

Телезрители решили объявить бойкот телеканалу НТВ из-за возвращения народного артиста РФ Филиппа Киркорова на место председателя жюри шоу «Маска». Об отказе смотреть НТВ россияне сообщили в комментариях на канале NEWS.ru в «Дзене». По мнению аудитории, возвращение Киркорова в проект является проявлением неуважения руководства канала к народу.

«Я и не смотрю теперь „Маску“, и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть действительно объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю», — пишет пользователь Вероника Беспалова.

Сергей Павлов предложил «гнать Киркорова вон поганой метлой», а Светлана Ляшенко назвала возвращение Киркорова на ТВ «плевком в сторону зрителей».

Зрительница Светлана Токарева заявила, что именно из-за Киркорова отказывается смотреть «Маску».

«Неужели руководству канала плевать на мнение народа?» — задается вопросом зрительница.

Пользователь с ником s3r gejs zaharov сетует, «как быстро забыли выходки голого короля».

Продюсер, режиссер Виктор Кинн рассказал, что далеко не все зрители приветствовали возвращение Киркорова на телеэкран. По его мнению, аудитория шоу «Маска» на телеканале НТВ может объявить бойкот и перестать смотреть музыкальное шоу. Появление артиста в составе жюри не означает, что общество его простило, добавил Кинн.

Он подчеркнул, что «если зрители массово объявят бойкот и не будут смотреть „Маску“ из-за участия Киркорова, то НТВ может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории».

О каких-либо изменениях в составе жюри из-за реакции телезрителей в настоящее время не известно.

Фото: START Кадр из сериала «Алиса не может ждать»

Почему запретили сериал «Алиса не может ждать» с дочерью Михалкова

«Ведомости» со ссылкой на источники в топ-менеджменте видеосервисов сообщили, что российский сериал «Алиса не может ждать» с Анной Михалковой в главной роли удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Как рассказали представители стримингового сервиса Start, РКН разослал уведомления онлайн-кинотеатрам 22 февраля, поскольку в некоторых эпизодах сериала были обнаружены нарушения.

По словам представителя Start, в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. О какой именно информации идет речь, не уточняется.

«С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке», — рассказали в онлайн-кинотеатре.

Главная героиня сериала «Алиса не может ждать» — девочка-подросток Алиса, страдающая врожденным недугом, из-за которого она скоро перестанет видеть. Дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова, исполнила роль матери главной героини, пытающейся скрывать диагноз девочки. По сюжету, узнав о заболевании, Алиса заключает контракт с таинственным бизнесменом, который засыпает девочку дорогими подарками за обещание вступить с ним в связь после наступления возраста согласия.

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