https://static.news.ru/photo/7d9bf2c0-5966-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс разъяснил порядок временного запрета на авиаперелёты в Южную Корею. В ведомстве отметили, что ограничения не коснутся компаний «Аэрофлот» и Korean Air.

Обе организации будут осуществлять перевозки через терминал F московского аэропорта Шереметьево, передаёт «Интерфакс». В него также переведены все рейсы в Китай.

Авиакомпании S7, «Якутия» и «Аврора» смогут осуществлять чартерные рейсы в ограниченном режиме: в азиатскую страну смогут улететь только её граждане, а в РФ — только россияне и граждане стран — членов ЕАЭС.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что граждане России могут требовать возврата денег за авиабилеты в Южную Корею, Италию и Иран из-за отмены рейсов.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.