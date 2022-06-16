Запрет на полеты на юг и в центральную часть России продлили до 24 июня

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия»

Росавиация продлила режим ограничения полетов еще на две недели — до 24 июня. Мера касается 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части страны.

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

Недоступными по—прежнему остаются аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуется организовывать перевозку пассажиров маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что остальные терминалы работают в штатном режиме.