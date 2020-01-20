Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы письмо с предложением запретить депутатам пользоваться во время заседаний гаджетами.
Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях, — цитирует его письмо RT.
По мнению Хамзаева, депутаты не должны отвлекаться, когда принимаются важные для страны решения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что современная Россия обладает политической культурой. Возвращение в парламент «остроты 90-х» маловероятно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также одобрил конституционную реформу, которую президент РФ Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию.