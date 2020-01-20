https://static.news.ru/photo/b60dc6bc-3b3c-11ea-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы письмо с предложением запретить депутатам пользоваться во время заседаний гаджетами.

Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях, — цитирует его письмо RT.

По мнению Хамзаева, депутаты не должны отвлекаться, когда принимаются важные для страны решения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что современная Россия обладает политической культурой. Возвращение в парламент «остроты 90-х» маловероятно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также одобрил конституционную реформу, которую президент РФ Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию.