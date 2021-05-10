Запрет для россиян на поездки в Монголию продлили

https://static.news.ru/photo/9934a62e-b218-11eb-8ba3-96000091f725_660.jpg Фото: customs.gov.mn

Монголия продлила запрет на перемещение граждан через пункты пропуска на участке российско-монгольской границы до 2 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни Бурятии.

Ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно продлены до 2 июня, — говорится в сообщении.

Продление ограничений связано с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией в стране. В таможне Бурятии рассказали, что их уведомили о таком решении представители правительства Монголии через МИД России.

В таможне также отметили, что ограничения действуют только для туристов и физических лиц. Что касается водителей грузового транспорта, то им проезд через КПП разрешён.

В прошлом году монгольской стороной из-за пандемии коронавируса было приостановлено грузовое автосообщение через границу. В феврале 2021 года оно возобновилось. Тем не менее ограничения для физических лиц сохранились.

1 мая в Монголию доставили новую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день первую партию вакцины «Спутник V» привезли в Индию.