«Запредельные цены»: автоэксперт пожаловался на стоимость автомобилей в РФ Автоэксперт Кадаков пожаловался на стоимость автомобилей в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили в автосалоне Geely в Москве

В России сейчас установились запредельные цены на иномарки, что обусловлено их дефицитом после ухода западных компаний с российского рынка, заявил автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с «Радио 1». Он считает, что в ближайшее время дилерам не поступят новые автомобили, поэтому цены вряд ли снизятся.

Цены действительно стабилизировались, но на уровне мая-июня. Это просто запредельные цены, по которым люди не готовы покупать автомобили. Очевидно, что в ближайшее время в распоряжение дилеров не поступят новые автомобили, поэтому они будут продавать эти автомобили по высоким ценам. Никогда такого не было, чтобы у нас на рынке автомобили продавали, например, 2020–2019 годов выпуска. Раньше дилеры пытались их сбыть покупателям с акциями и подарками, — посетовал Кадаков.

По мнению специалиста, единственная надежда россиян заключается в китайских машинах, однако азиатские производители не могут так быстро занять нишу на российском рынке. Им препятствуют ковидные ограничения и проблемы с логистикой. Кадаков добавил, что на некоторых импортерских стоянках скопилось огромное количество автомобилей, которые не отдают дилерам из-за риска репутационных потерь.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что цены на машины могут снизиться, когда начнутся правительственные стимулирующие программы. Их уже использовали раньше, чтобы окупились вложения в производство автомобилей, отметил специалист.