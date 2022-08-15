«Заплачу штрафы»: экс-редактор Первого канала Овсянникова продаёт собаку Устроившая демарш с плакатом Овсянникова продаёт собаку ради уплаты штрафов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Марина Овсянникова

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, «прославившаяся» демаршем с агитплакатом в прямом эфире, продаёт собаку, чтобы оплатить назначенные судом штрафы. Своё решение журналистка оправдывает не только материальными проблемами, но и жалостью к питомцу, который вынужден сидеть взаперти со своей хозяйкой.

Овсянниковой запрещено до 9 октября покидать квартиру, журналистку контролируют с помощью электронного браслета. Она уже несколько раз привлекалась судом к административной ответственности за фейки о российской армии, а теперь ещё стала фигуранткой уголовного дела. Теперь экс-редактор Первого канала вынуждена жертвовать ради своей позиции домашним любимцем.

Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. Золотистый ретривер Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову ее Тэффи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу, — оправдывает продажу близкого существа Овсянникова.

Она подыскивает для собаки «самого доброго и заботливого» хозяина и добавляет, что её питомица готова отправиться в любую точку России или Европы.

А на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям, — заключила журналистка.

Интересно, что на странице Овсянниковой её сторонники анонсировали сбор денег на нужды опальной журналистки. Но куда пойдут средства, не указывается.

Ранее сообщалось, что Марина Овсянникова, обвиняемая в распространении фейков про российскую армию, отправлена под домашний арест. Уголовное дело было возбуждено после того, как журналистка устроила пикет на Софийской набережной столицы 15 июля.