Запеканка «Банановый творожник»! Рецепт для похудения — едим, и вес уходит. Этот легкий и полезный десерт сочетает сладость бананов, нежность творога и пикантную кислинку йогурта. Всего 101 ккал в 100 г — идеально для полезного перекуса или вкусного завтрака!
Ингредиенты (на 4 порции)
- 5 бананов
- 200 г творога (1–5%-ной жирности)
- 100 г натурального йогурта
- 1 яйцо
- 20 г меда (или сиропа топинамбура)
- 1 ст. л. сока лайма/лимона
Приготовление
1. Подготовка бананов. Очистите бананы, нарежьте кружочками или ломтиками. Сбрызните соком лайма — это сохранит цвет и добавит свежести.
2. Творожная заливка. В блендере взбейте творог, йогурт, мед и яйцо до воздушной массы.
3. Сборка. Выложите бананы в форму для запекания (силиконовую или смазанную маслом). Залейте творожной смесью, распределяя ее ложкой.
4. Выпечка. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до легкой румяности. Дайте остыть 10 минут перед подачей.
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