Запеканка «Банановый творожник»! Рецепт для похудения — едим, и вес уходит

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Запеканка «Банановый творожник»! Рецепт для похудения — едим, и вес уходит. Этот легкий и полезный десерт сочетает сладость бананов, нежность творога и пикантную кислинку йогурта. Всего 101 ккал в 100 г — идеально для полезного перекуса или вкусного завтрака!

Ингредиенты (на 4 порции)

5 бананов

200 г творога (1–5%-ной жирности)

100 г натурального йогурта

1 яйцо

20 г меда (или сиропа топинамбура)

1 ст. л. сока лайма/лимона

Приготовление

1. Подготовка бананов. Очистите бананы, нарежьте кружочками или ломтиками. Сбрызните соком лайма — это сохранит цвет и добавит свежести.

2. Творожная заливка. В блендере взбейте творог, йогурт, мед и яйцо до воздушной массы.

3. Сборка. Выложите бананы в форму для запекания (силиконовую или смазанную маслом). Залейте творожной смесью, распределяя ее ложкой.

4. Выпечка. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до легкой румяности. Дайте остыть 10 минут перед подачей.

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