Запашный восхитился публичным признанием коллеги Дефоржа в любви к России Запашный рассказал, как дрессировщик из Франции Дефорж на весь цирк заявил о поддержке России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский дрессировщик Иван Дефорж на выступлении на цирковом фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге 6 ноября попросил выключить музыку, чтобы на весь цирк публично заявить, что любит Россию, рассказал «Народным Новостям» гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист РФ Эдгард Запашный. По словам представителя знаменитой цирковой династии, в настоящее время в мире становится всё больше адекватных людей, поддерживающих Россию.

6 ноября на международном цирковом фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге французский дрессировщик Иван Дефорж попросил остановить музыку и на весь цирк произнес: «Я люблю тебя, Россия!» Зал встретил его громкими аплодисментами, — рассказал Запашный.

Запашный отметил, что ещё раз хочет передать французскому коллеге слова благодарности за то, что Дефорж поддержал Россию, несмотря на антироссийское давление во Франции. Российский дрессировщик также добавил, что большая часть планеты выступает в поддержку политики Москвы.

29 октября Эдгард Запашный высказал мнение о том, что своим поведением и критическими высказываниями о специальной военной операции ряд деятелей культуры «дискредитируют само понятие культурного человека». Во время круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей Запашный призвал лишать гражданства, званий и наград тех артистов, которые «хамят России».