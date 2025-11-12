Запашный трогательно поддержал лишившегося пальцев в Красногорске мальчика

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик оказался очень сильным, заявил NEWS.ru директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По словам артиста, его тронула мужественность ребенка, который успокаивал маму после трагедии.

Я хочу поддержать малыша, который пострадал в Красногорске. Он оказался очень сильным ребенком. Я видел новости о том, что он сам успокаивал маму, чтобы она не сильно плакала. Мальчишка — молодец, боевой, — заявил Запашный.

Он призвал общество не бояться проявлять бдительность при опасности. По его словам, в случае подозрительной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в компетентные органы.

Нам надо быть всем очень внимательными, не бояться быть глупо подозрительными. Если есть ощущение, что вокруг происходит что-то неправильное, то надо привлекать к этому внимание, вызывать соответствующие органы, проводить проверку, — заключил Запашный.

Трагедия с девятилетним мальчиком произошла, когда он направлялся на тренировку по кикбоксингу. Ребенок попытался поднять с земли на детской площадке купюру, однако внезапно раздался хлопок. На данный момент мальчик находится в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.