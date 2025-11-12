Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:30

Запашный трогательно поддержал лишившегося пальцев в Красногорске мальчика

Запашный назвал сильным пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика

Эдгард Запашный Эдгард Запашный Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик оказался очень сильным, заявил NEWS.ru директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По словам артиста, его тронула мужественность ребенка, который успокаивал маму после трагедии.

Я хочу поддержать малыша, который пострадал в Красногорске. Он оказался очень сильным ребенком. Я видел новости о том, что он сам успокаивал маму, чтобы она не сильно плакала. Мальчишка — молодец, боевой, — заявил Запашный.

Он призвал общество не бояться проявлять бдительность при опасности. По его словам, в случае подозрительной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в компетентные органы.

Нам надо быть всем очень внимательными, не бояться быть глупо подозрительными. Если есть ощущение, что вокруг происходит что-то неправильное, то надо привлекать к этому внимание, вызывать соответствующие органы, проводить проверку, — заключил Запашный.

Трагедия с девятилетним мальчиком произошла, когда он направлялся на тренировку по кикбоксингу. Ребенок попытался поднять с земли на детской площадке купюру, однако внезапно раздался хлопок. На данный момент мальчик находится в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.

дети
Россия
Красногорск
происшествия
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.