Запашный рассказал о встречах с украинскими националистами во времена СССР Артист цирка Эдгард Запашный рассказал о встречах с украинскими националистами во времена СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист цирка Эдгард Запашный

Артист цирка Эдгард Запашный рассказал, что во время обучения в школе в Украинской ССР сталкивался с украинскими националистами. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что в детстве побывал во многих центральных городах Украины, а также в Риге. Уже тогда, по словам артиста, он почувствовал на себе, что такое национальная неприязнь.

Я имел возможность учиться во многих украинских школах, имел возможность учиться в латышских школах. Я учился в Риге, Донецке, Луганске, Днепропетровске, Запорожье, Харькове... Почти во всех центральных городах Украины. И даже на тот момент в Советском Союзе время от времени с вопросами такой национальной неприязни мы уже сталкивались, — поделился Запашный.

По его словам, выходцы с Западной Украины могли проявлять агрессию из-за русской речи, а также делали вид, что не понимают язык, переходя на украинский. Запашный отметил, что вместе со своим братом Аскольдом он сталкивался с таким отношением несколько раз в 1986-1987 годах, например, когда заходил в магазин после школы.

Дрессировщик считает, что вопрос национализма должен был решаться жестко еще во времена Советского Союза. По его мнению, именно из-за отсутствия реакции со стороны властей подобные настроения распространились.

К сожалению, я считаю, что эта проблема не была искоренена даже в советское время. Про ее существование знали, но почему-то жестко на это не реагировали. Я считаю, что это было упущение советской власти. На подобного рода проявления национализма надо было в поствоенное время реагировать очень жестко, — заключил Запашный.

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