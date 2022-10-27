Запашный рассказал о мучениях экзотических животных при содержании их дома Аскольд Запашный: для экзотического питомца жизнь в доме может причинять страдания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Нет ничего криминального в том, чтобы содержать дома экзотических животных, рассказал «Радио 1» дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. По его словам, экзотические обитатели квартир не представляют опасности, как об этом иногда пишут в СМИ. Однако самому питомцу жизнь в квартире может причинять моральные страдания, из-за чего животные иногда заболевают и гибнут, отметил Запашный.

Худрук Большого Московского цирка напомнил, что в России существует закон «Об ответственном обращении с животными», который требует доработок и уточнений, однако его необходимо соблюдать.

Для содержания экзотических животных требуется определëнная температура, особенно для хладнокровных животных, и специфическое питание, например для коалы — листья эвкалипта. Не каждый хозяин может обеспечить подходящие условия для их содержания, из-за чего животные заболевают и гибнут, — сказал Запашный.

Дрессировщик напомнил, что если человек хочет держать экзотического питомца дома, то он должен понимать, что несёт ответственность не только перед окружающими людьми, но и перед самим животным. «Жаль, что люди понимают это только через определëнное время», — подчеркнул он.

При этом сам Запашный одобрил содержание экзотических животных в домах, если само жилое пространство является для них подходящим, однако хозяева таких питомцев должны осознавать целесообразность таких действий.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее сообщил, что депутаты Госдумы предложили изымать животных у жестоких хозяев. По его словам, Минюст поддержал идею о штрафах за неподобающее обращение с питомцами. В частности, жестокость будет караться взысканиями до 100 тысяч рублей, несоблюдение требований по содержанию животных — до 30 тысяч, а нарушения в приютах — до 50 тысяч.