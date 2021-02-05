Запашный прокомментировал желание запретить ругательства «свинья» и «крыса»

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Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призвала пользователей соцсетей не использовать названия животных в качестве оскорблений. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал эту инициативу сумасшествием.

Ранее зоозащитники из РЕТА назвали ругательства типа «свинья» или «крыса» дискриминацией на основании биологического вида. По их мнению, они укрепляют миф о превосходстве людей над другими живыми организмами и оправдывают насилие над ними.

Они сказали, что ругательства в форме названий животных, оказывается, оскорбляют чувства самих животных. Меня не то что улыбнуло, меня, честно говоря, это даже немножко напугало. То есть определенная форма сумасшествия уже на полном серьёзе транслируется, — прокомментировал Запашный эту инициативу в эфире радио Sputnik.

В России с 1 февраля действует закон, запрещающий пользователям социальных сетей материться. Согласно поправкам в закон, следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.

За нарушение введённых нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторных нарушениях — потерять до 10% от годовой выручки.

Как писал NEWS.ru, профессор и доктор филологических наук Анатолий Баранов считает, что заменить ненормативную лексику в социальных сетях можно с помощью эвфемизмов — нейтральных по смыслу слов, используемых для замены неприличных высказываний или неуместных выражений.