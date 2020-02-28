https://static.news.ru/photo/683e98aa-5a2a-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что штрафы за распространение ложных новостей нужно поднять настолько, чтобы российские СМИ боялись судебных разбирательств и штрафов за фейки.

Дрессировщик выступил на заседании комитета Госдумы. По мнению Запашного, известные люди часто становятся жертвами лжи, но не могут в достаточной мере наказать издания из-за низких штрафов.

Это должно очень сильно сказаться, прежде всего, на распространителях информации, чтоб они начали жалеть об этом в конце концов, а не наоборот, на этом зарабатывать, — отметил Запашный.

По информации РИА Новости, артиста поддержал музыкант Сергей Шнуров, по мнению которого даже президент Владимир Путин не защищён от потока фейковых новостей при всех его возможностях.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения призвала популярные соцсети бороться с ложными сведениями о коронавирусе.