Запашный оценил идею круглосуточной трансляции жизни животных в цирке Запашный сравнил идею круглосуточной трансляции жизни животных с «Домом-2»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный сравнил предложение о круглосуточной видеотрансляции жизни животных в цирках с шоу «Дом-2». Как он отметил в беседе с НСН, цирки уже проводят открытые репетиции и имеют систему контроля.

В Большом Московском цирке оборудовано более 500 камер, в любой момент правоохранительные органы и органы, которые отвечают за безопасность наших животных, могут прийти и проверить, как содержатся животные, как их кормят, как с ними работают. Это абсолютно прозрачная система, — объяснил артист.

Запашный отметил, что критики не посещают открытые репетиции, хотя их приглашают. Он добавил, что предложение о круглосуточной трансляции — это попытка «хайповать» на теме животных.

Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный заявил, что тигра, который напал на сотрудника зоопарка в Мариуполе, могла спровоцировать человеческая глупость. По словам дрессировщика, работник мог пренебречь техникой безопасности, решив, что может справиться с животным.