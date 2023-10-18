Запашных вызвали в Госдуму из-за обвинений в жестоком обращении с животными SHOT: дрессировщики Запашные объяснились перед депутатами из-за ролика с тиграми

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных пригласили в Госдуму для того, чтобы они могли ответить на обвинения в жестоком обращении с животными, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам Эдгарда, инциденты, происходящие раз в год или реже, — вынужденные меры.

Братья пояснили, что тигров и львов они бьют только в тех случаях, если животные вступают в смертельные схватки, при этом используются спецсредства — водометы, палки и холостое оружие. А зоозащитники просто не разбираются в ситуации и пытаются похайпить за их счет, считают Запашные.

10 октября дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после видео, на котором они бьют тигров палкой во время репетиции. Зоозащитники уже обратились в Следственный комитет с заявлением. Сам Эдгард объяснил, что такими методами он спас тигру жизнь. По его словам, животные начали драться, поэтому выход из ситуации был только один.

Ранее члены партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирке. Как пояснил лидер объединения Алексей Нечаев, после инцидента с избиением тигров в Московском цирке он стал получать многочисленные жалобы от граждан. По его мнению, в цивилизованном обществе насилие над животными не должно являться нормой.