https://static.news.ru/photo/0d9a1aec-6677-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка, дрессировщица Марица Запашная на арене магнитогорского цирка заявила о «беспределе», который творится в Росгосцирке. По её словам, руководство прислало ей письмо с требованием снять с 1 апреля с довольствия 10 кавказских овчарок.

Кроме того, ожидаются сокращения среди артистов цирка, отметила Запашная.

При зарплате директора в 800 тысяч в месяц, зарплаты у некоторых артистов составляют 14–17 тысяч в месяц без надбавок, — цитирует дрессировщицу URA.RU.

Сводная сестра Эдгарда и Аскольда Запашных добавила, что цирк не развивается, при этом растёт штат чиновников, «на которых тратится до 300 млн рублей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росгосцирк намерен провести реновацию своих общежитий и создать из них отели экономкласса. Реализация идеи станет одной из мер по выведению госкомпании на самоокупаемость. Всего планируется открыть 17 гостиниц под брендом «Арена» в Москве, Сочи, Петербурге, Красноярске, Челябинске, Уфе, Ростове, Новокузнецке и других городах.