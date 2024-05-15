«Запасайтесь попкорном»: самый цитируемый ученый ИППИ РАН лишился работы Биолога Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Михаил Гельфанд

Биолога Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН, с ним прекратили договор как с лицом, работающим по совместительству, заявил сам ученый в Telegram-канале. Другой российский биолог Александр Панчин в своем Telegram обратил внимание, что Гельфанд — самый цитируемый ученый в ИППИ РАН и один из самых цитируемых во всей стране, его индекс Хирша по Scopus составляет 61.

Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по статье 288 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал. Пока не скажу какие, не время, так что запасайтесь очередным попкорном, — написал уже бывший сотрудник института.

Он один из основателей «Диссернета», проекта по экспертизе кандидатских и докторских диссертаций. Гельфанд является специалистом в области сравнительной геномики, членом Европейской академии наук. В 2007 году стал профессором биоинформатики.

Панчин счел увольнение результатом борьбы с «проклятыми „уехавшими“ учеными». В то же время он думает, что это не конец и «справедливость все-таки восторжествует».

В то же время сегодня гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для новосибирского физика Анатолия Маслова, которого обвиняют в государственной измене. На него также просят наложить штраф в размере 500 тысяч рублей и ввести ограничение свободы сроком на год. После ареста коллектив его института в открытом письме к властям попросил спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.