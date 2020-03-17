https://static.news.ru/photo/67e26484-686e-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Из-за распространения коронавируса россияне столкнулись с нехваткой средств защиты, которые рекомендуется носить в общественных местах. Как рассказал NEWS.ru учредитель медицинского предприятия ООО «ФЭСТ» Владимир Михайлов, из продажи одноразовые маски исчезли три месяца назад. В тот момент компания ощутила их нехватку для собственного производства на комплектацию аптечек. При этом спрос на производимые компанией многоразовые маски увеличился только на этой неделе.

Это связано с тем, что после объявления режима повышенной готовности по Москве и Московской области всем предприятиям было предписано снабдить работников средствами индивидуальной защиты, в том числе масками. Запаса масок в России при этом нет, а на нашем предприятии недостаточно мощностей для наращивания столь стремительно выросшего спроса, — пояснил Михайлов.

Он рассказал, что предприятие расходует маски в размере 50-70 штук в месяц. Последнюю партию до ажиотажного спроса организация закупила в ноябре по цене 70 коп. за штуку и в количестве 100 тыс.

Эту партию мы израсходовали за два месяца. А вот следующую партию мы были вынуждены купить в начале марта уже по 35 рублей за штуку, — рассказал учредитель «ФЭСТ».

Как пояснил эксперт, производство этой продукции очень трудоёмкое. Одна швея за смену может отшить не более 100 масок. Соответственно, за месяц одна швея способна изготовить в пределах двух тысяч масок. Для производства 200 тыс. нужно сто швей, но кадров на производстве в стране не хватает.

Михайлов отметил, что для решения этой проблемы компания направила обращение президенту и премьер-министру РФ. В нём было сказано, что для производства многоразовых масок необходимы кадры швейного профиля и, прежде всего, стабильный спрос. Ведь многоразовая маска гораздо выгоднее и экономичнее в использовании, чем одноразовые.

Я также предложил принять решение о том, чтобы в комплектацию аптечек по приказу Минздрава входили многоразовые маски. Тогда у нас сегодня в стране не было бы проблем с такими средствами защиты населения как маски. А сейчас и масок нет, и того, кто мог бы их производить, — посетовал учредитель медпредприятия.

Он также пояснил, что для производства одноразовых масок не хватает сырья, так как оно производится только в Китае. К этой проблеме, уверен эксперт, требуется подходить комплексно и, возможно, предусмотреть ряд преференций для предприятий, производящих многоразовые маски, потому что в случае повторения подобных эпидемий марлевые маски становятся жизненно необходимым предметом.

По словам Михайлова, сейчас для комплектования аптечек не хватает и резиновых перчаток, салфеток и дезинфицирующих средств для комплектования аптечек. Эти товары стали пропадать, а цены на них — расти.

Кроме того, он напомнил, что трёхслойная одноразовая маска рассчитана на ношение в течение 2-2,5 часов, после этого её нужно выкидывать.

Многоразовая маска подходит для ношения в профилактических целях в течение 12-ти часов, а при заболевании маску необходимо менять 3-4 раза в день и чаще, по мере загрязнения или намокания. Также её можно постирать, прогладить утюгом при температуре 120-150 градусов и опять использовать, — рассказал Михайлов.

При этом, как отметил учредитель «ФЭСТ», повышенного спроса на весь ассортимент медицинских изделий пока что не наблюдается. Незначительно вырос спрос на аптечки для работников. Например, автомобильные аптечки продаются так же, как и в предыдущие годы.

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве культуры сообщили, что в подведомственные кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии будут пускать только в медицинских масках.