Специалист по звёздным картам из Финляндии Руслан Суси, используя особые таблицы, специально для читателей NEWS.ru высчитал, что ждёт россиян в текущем году «Белой Металлической Крысы» и ближайшие несколько лет в связи с обвалом нефтяных котировок и распространением коронавируса нового типа. По иронии судьбы, крыса, как известно, извечный переносчик всевозможных чумных эпидемий...

Продолжение, увы, следует

Говоря о прогнозе развития ситуации в связи с эпидемией, нужно разделить две вещи. Первое — когда наступит время начала снятия карантина и других ограничительных мер, и второе — когда наступит завершение эпидемии в медицинском смысле. Дело в том, что снятие карантинов и реальное окончание эпидемии как болезни в мире вряд ли наступят синхронно и каждая страна будет принимать решение, исходя из своих собственных интересов.

В целом, по словам астролога, не стоит ожидать прекращения распространения эпидемии в мире практически до конца 2020 года. Однако он выделил период 12 сентября — 13 октября, в который может начаться новая вспышка заболеваний коронавирусом. Возможно, специалисты сумеют просчитать этот всплеск и будут введены очередные ограничительные меры, пусть и не такие жесткие как сейчас, например, только для школьников и студентов.

Астролог Руслан Суси twitter.com/ruslansusi

При этом к концу октября должно пойти очевидное снижение таких случаев, отмечает астролог. Это касается общей ситуации в мире. Зима 2020-2021 вряд ли преподнесёт заболеваемость ОРВИ выше среднего уровня. Весна и лето 2021 года выглядят временем, когда начнётся широкое применение эффективной вакцины от нового вируса.

Ограничительные меры снимут к августу

В России положение на фоне множества других стран выглядит оптимистичнее, считает Суси. Конечно, китайский вариант, т. е. тотальное перекрытие возможностей распространения вируса, для России маловероятен, однако российское отражение вирусной атаки будет на высоком уровне.

Большую роль, отмечает астролог, здесь будут играть не только действия властей, но и действия медиков и тех, от кого зависит введение в практику противовирусных препаратов, и, конечно, самого народа, который может массово обратиться к различного рода народным рецептам укрепления здоровья, благоприятную роль сыграет влияние климата и особенностей характера людей.

Снятие фактического карантина или, хотя бы, введение послаблений на перемещения в России, новое обращение президента Путина возможно в районе 24–28 апреля — этот период будет важен, поскольку могут измениться обстоятельства политического и финансового характера, которые повлияют на решение России. Велика вероятность, что частично будут сняты ограничения. В этом обращении к народу может удивить финансовая составляющая предлагаемых мер.

Настораживает, по прогнозу астролога, напряжённая ситуация в Санкт-Петербурге с конца апреля до 22 мая, это может иметь отношение не только к распространению эпидемии.

В районе 21–31 мая, предсказывает Суси, положительная динамика может повлиять на снятие части ограничений в наиболее успешных с точки зрения противодействия распространению вируса европейских странах, в июне улучшится ситуация и в России.

В июне может заработать часть закрытых производств и сферы обслуживания. В отдельных городах возможны исключения в виде продолжения ограничительных мер — это будут решать непосредственно на местах.

В июле-августе большинство ограничительных мер будут сняты, предсказал астролог.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть скоро поднимутся

Тяжёлое развитие ситуации, по словам Суси, ожидается в США, Великобритании, вероятна значительная волна пандемии в Центральной и Южной Америке. В США крайне напряжённым в экономическом плане видится июль.

Вероятно, июнь-июль станет временем неких протестов, жёстких мер со стороны государств, более вероятно, что эпицентром такой тенденции станет США, однако и в других странах, которые наиболее глубоко затронуты экономическим кризисом, могут столкнуться с протестной и оппозиционной активностью.

Цену на нефть удастся приподнять, обнадёжил астролог, уже в ближайшее время, в апреле-мае 2020 года, однако, с точки зрения характера нынешнего экономического кризиса, это не восстановит быстро ни экономику России, ни других стран, причастных к добыче нефти.

Перемены обещаны

Дело в том, что меняются глобальные правила существования и функционирования экономических механизмов вообще. Процесс подтолкнули этой эпидемией, однако официальным его началом нужно признать соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея в декабре 2020 года.

В течение последующих 20 лет весь мир постепенно будет дальше отходить от грубых, сырьевых моделей развития экономики, зелёный свет дадут изобретениям, которые до этого тормозились выгодополучателями от нефтепродуктов. Чем быстрее в этот процесс включится Россия, считает Суси, тем лучше для неё.

В ближайшие три года в России, до конца 2023 года, можно говорить о медленном восстановлении экономики или даже о продолжении вялотекущего кризиса, ситуация явно меняется в лучшую сторону в 2025–2027 годах.

Справка

Руслан Суси родился 18 января 1971 года. В 1994 году самостоятельно приступил к изучению астрологии, сделал свой первый гороскоп без помощи преподавателей. В 1995 году кратковременно обучался Гамбургской астрологии. Затем попал в группу к Сведберг Г. Т., ученицы Левина М. Б. Параллельно обучению у Сведберг, в 1995–1997 годах учился в группе легендарного С. А. Вронского. Среди всех направлений астрологии отдаёт приоритет натальной. Симпатизирует спортивному прогнозированию и мунданной астрологии (изучающей судьбы народов и государств).