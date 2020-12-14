Рогозин поставил лайк Навальному за пост про пуск «Ангары»

https://static.news.ru/photo/478612d2-3e0e-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин положительно оценил поздравление от оппозиционера Алексея Навального с успешным запуском ракеты-носителя «Ангара-А5».

Навальный написал на своей странице в Twitter под фото ракеты: «Это очень круто. Всех поздравляю». Спустя некоторое время глава Роскосмоса поставил под сообщением лайк.

Рогозин также прокомментировал в соцсети успешный запуск ракеты. «Она летает, чёрт возьми!», написал он.

Этот пуск стал вторым стартом ракеты в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого, состоявшегося в декабре 2014 года. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Как заявил ранее Рогозин, два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого классов. Впрочем, в мае 2019 года из материалов Минобороны РФ, размещённых на портале госзакупок, стало известно, что в 2019–2021 годах намечаются четыре старта «Ангары»: одной лёгкой и трёх тяжёлых «Ангара-А5». Из них проведён только один — 14 декабря, писал NEWS.ru.