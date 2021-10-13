«Запад дурнее нас?»: зачем нужна вакцинация подростков от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ориентировочно через две недели Минздрав получит заключение о возможности применения вакцины от COVID-19 для детей. Препарат находится на финальной стадии экспертизы. Необходимость иммунизации людей младше 18 лет он объяснил тем, что среди заразившихся коронавирусом в РФ примерно 12–13% пациентов — это дети от шести до 17 лет. В настоящее время минимальный возраст пациентов, поступающих в реанимационные отделения ковидариев, снижается, и там оказываются уже 20-летние. NEWS.ru выяснил, почему несовершеннолетним необходимо делать прививки от COVID-19 так же, как и взрослым, а также узнал, когда детские вакцины окажутся во всеобщем доступе.

Чем мы хуже?

Михаил Мурашко Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Выступая 12 октября на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мурашко заявил, что особенностью этого периода является «вовлечение детей в эпидпроцесс». Эту информацию накануне подтвердил врач-инфекционист Евгений Тимаков, по словам которого из-за пришедшего в Россию штамма «дельта» самые юные пациенты стали заражаться COVID-19 в 26 раз чаще, чем в начале года. А по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за последний месяц количество заболевших COVID-19 школьников в столице выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущими 30 сутками.

К нам поступают большее количество запросов на вакцину для детского населения. Хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы. Ждём заключения. Я думаю, в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения, — заявил Мурашко.

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что подростков м ожно прививать от коронавируса. Однако в РФ вакцинация разрешена только людям старше 18 лет. Тогда же начались клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях и подростках от 12 до 17 лет. Для более младшей категории (8–12 лет) рассматривался вариант использования интраназального препарата, который вводится в организм не с помощью двухкомпонентной внутримышечной инъекцией, а в виде капель в нос.

Как отметил в беседе с NEWS.ru известный российский вирусолог, членкор РАН Сергей Нетёсов, испытания детской вакцины должны были закончиться ещё в начале осени. В июне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург обещал , что препарат планируется зарегистрировать к 15–20 сентября, однако организация подала документы на регистрацию только 23 сентября. Тогда же помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что в случае принятия положительного решения состав будут производить и использовать на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или других законных представителей.

Сергей Нетёсов также объяснил, почему нужна вакцинация детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в развитых странах уже проводится иммунизация юных пациентов.

Подавляющая часть всех вакцин — это вакцины детские, и только небольшая их часть применяется для взрослых. Поэтому логично, что препарат против коронавирвусной инфекции разработан в том числе и для детей, тем более что в странах Западной Европы детей уже прививают от коронавируса не первый месяц. И прививают потому, что у детей замечены очень серьёзные осложнения после COVID-19, которые делают их будущую жизнь неполноценной. В частности, у них отмечаются бесплодие и целый ряд прогрессирующих заболеваний. Именно поэтому в странах Европы и Америки было решено разработать и испытать и детскую вакцину против вируса SARS-CoV-2. Фактически это вакцина для взрослых, только доза антигена уменьшена в соответствии с массой тела. Мы, к сожалению, здесь пока отстаём от стран Западной Европы и Америки, и хорошо, что начинаем их догонять. Я лично считаю, что это большой шаг вперёд. Сергей Нетёсов молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

Также учёный раскритиковал антипрививочников, которые в свете новых заявлений Михаила Мурашко будут активизироваться под маркой «защиты детей». Нетёсов подчеркнул, что вакцины вызывают в тысячи раз меньше побочных реакций, чем само заболевание. Риски их применения отслеживаются в трёх последовательных фазах клинических испытаний, а смысл иммунизации в том, чтобы минимизировать ущерб от той или иной болезни.

Если кто-то говорит про те или иные опасности от вакцинации, то они должны сами понять, почему на Западе детей прививают уже четыре месяца, а мы нет. Что они там, на Западе — дурнее нас? — задался вопросом учёный.

В Европе для вакцинации детей применяют в основном мРНК-вакцину компании Pfizer — вакцину, которая не содержит никаких других веществ, кроме матричной РНК, кодирующей S-белок коронавируса. Она отличается от векторного препарата «Спутник», которым, скорее всего, будут иммунизировать несовершеннолетних. Поэтому препарат должен пройти все фазы клинических испытаний на детях. И это, как подчёркивает вирусолог, на много порядков безопаснее, чем подвергать их самому заболеванию.

Сергей Нетёсов добавил, что «полноценной жизнь детей в будущем может стать возможной только благодаря вакцинации, а не из-за заболевания COVID-19 и не из-за стенаний антивакцинаторов».

Нет просвещения

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В интервью NEWS.ru доктор медицинских наук Василий Власов из Общества специалистов доказательной медицины и комиссии РАН по борьбе с лженаукой полагает, что противники вакцинации «ведут себя по своему рационально — примерно так же, как те люди, которые крестятся, когда едут в автобусе мимо церкви».

Людям, ориентированным на некую «естественную природу» вещей, научные основания кажутся дикими. Единственный способ — это спокойное просвещение и адекватная информационная обстановка. Но, к сожалению, у нас нет ни того, ни другого. А грубое давление на нежелающих вакцинироваться почти столь же бессмысленно, как грубое давление на верующих. В отдельных случаях это будет вызывать попытки уйти от давления, например, покупкой подложных сертификатов о вакцинации. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Также он заявил, что если речь идёт о вакцине «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник», то «никаких новых проблем с производством, кроме тех, которые уже известны, не предвидится». Он отмечает, что экспертная процедура находится в подчинении у главы Минздрава Михаила Мурашко и «вышестоящего руководства», поэтому «они могут хоть завтра сообщить, что вакцина одобрена». В этой связи он напомнил, что первичное одобрение этого препарата в июне 2020 года произошло после испытания на нескольких десятках человек.

По прогнозу главврача московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, иммунизация детей от COVID-19 в России начнётся к январю 2022 года. Однако в день выступления Михаила Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом 12 октября издание URA.RU со ссылкой на анонимный источник поспешило заявить , что якобы вакцинация стартует уже через две недели, но в профильном ведомстве опровергли эти сведения.

Ранее NEWS.ru подробно разбирал позицию противников вакцинации, оживившихся после новости о грядущей регистрации детской прививки от COVID-19 в России. Их популярность связана с большим количеством фейков о коронавирусе, а также с провальной рекламной кампанией отечественных препаратов. Некоторые лидеры антивакцинаторов представляются докторами наук, но в академической среде их утверждения подвергают критике. Как правило, ударным отрядом антипрививочников являются различные консервативные объединения.