Заочно арестованного экс-депутата Пономарева «переобъявили» в розыск

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Илья Пономарев

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев, который был заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ, объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД. Уточняется, что в розыск его «переобъявили» в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде.

Илья Владимирович Пономарев, 6.08.1975 года рождения, — говорится в объявлении в базе МВД.

Пономарева «переобъявили» в розыск по двум причинам: он скрывается от меры пресечения и нарушает подписку о невыезде.

В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину. Со временем в стране он получил вид на жительство, а потом и гражданство.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.

Ранее Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия заочно арестовать экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Журналистка сбежала из-под домашнего ареста и была объявлена МВД в уголовный розыск. Указанную меру пресечения ей выбрали в рамках дела о дискредитации армии РФ.