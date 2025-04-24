Заочно арестован экс-акционер Соликамского магниевого завода Пестриков

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Бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков был заочно арестован Савеловским судом Москвы, передает ТАСС. Известно, что он обвиняется в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу.

Ходатайство о заочном аресте ранее судимого Пестрикова Игоря Леонидовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении), удовлетворено, − говорится в сообщении суда.

Ранее бывший заместитель главы Минцифры бизнесмен Александр Моносов, который обвиняется в даче взятки, заявил, что перепутал папку с документами, в которых описывались проблемы в IT-сфере, с деньгами, которые он откладывал на подарок супруге. По его словам, якобы средства, которые были им переданы чиновнику, должны были пойти на покупку браслета фирмы Cartier.

Кроме того, стало известно, что в соответствии с решением Арбитражного суда в Москве в отношении экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса судебными приставами было открыто исполнительное производство. С него планируют взыскать 5,6 млрд рублей.