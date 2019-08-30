https://static.news.ru/photo/d28d3a50-caeb-11e9-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН"Москва"

Московские парки «Садовники», «Надежда», «Отрадное», «Ангарские пруды», парк Олимпийской деревни, зона отдыха «Площадь Юности» и сквер имени Фёдора Полетаева 31 августа станут площадками для проведения бесплатных уроков по ветеринарии.

С 11:00 до 19:00 жители столицы могут привести в парки своих питомцев, чтобы тем оказали неотложную ветеринарную помощь. Специалисты проведут клинический осмотр животных, а также предложат сделать прививку, подстричь когти и почистить уши.

При этом владельцев рептилий и птиц предупредили, что их лучше оставить дома, так как для ухода за ними необходимы особые условия.

Также посетителей с 17:00 до 18:00 ждут лекции на тему «Домашние животные в мегаполисе: основные вопросы и ответы», в рамках которой ветеринары расскажут о самых распространённых среди четвероногих заболеваниях, правилах содержания животных в городе и их подготовке к путешествию или переезду. В парке «Надежда» в 15:00 пройдёт встреча с кинологом.

По словам председателя городского комитета ветеринарии Алексея Сауткина, 31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. В этот день специалисты с радостью поделятся своим опытом с любителями животных, передаёт mos.ru .

Помимо этого, с 1 сентября по 31 октября пять государственных клиник Москвы проведут акцию «Ночной приём теперь как днём», в рамках которой цены на услуги ночью не будет отличаться от дневных, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что всё больше домашних животных в России едят корм фабричного производства. За последние 16 лет число кошатников, кормящих своих питомцев подобной пищей, выросло на 34%. Количество собачников, покупающих готовый корм, увеличилось на 13% за аналогичный период времени. Некоторые ветеринары рекомендуют кормить животных специальным кормом, а не остатками хозяйского обеда. Но не все специалисты согласны с этим мнением.