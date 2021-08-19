Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о нехватке медиков

Больше половины российских врачей, которые занимаются вакцинацией населения от коронавируса, пожаловались на переработку и нехватку медиков. Специалисты говорят, что они не успевают выполнять все задачи во время рабочего дня и в среднем им приходится задерживаться на два-три часа после работы, пишет РБК со ссылкой на данные исследования, проведённого профильным приложением «Справочник врача».

85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 63,1% врачей не успевают выполнять рабочий план из-за вакцинации. И им приходится задерживаться на работе. Больше всего времени, согласно результату опроса, занимает внесение данных о вакцинированных в базу. В результате у части медиков переработки, другие вынуждены задерживаться на работе, а третьим приходится брать работу на дом.

При этом некоторых врачей штрафуют. Так, с дисциплинарными взысканиями сталкивались 31,5% тех, кто не успевал вовремя выполнять плановые задачи.

Тем не менее нельзя отрицать, что вакцинация на сегодняшний день является наиболее эффективным средством защиты от коронавируса и его осложнений. Так, ранее врачи рассказали, что примерно у трети пациентов, перенёсших коронавирус даже в лёгкой форме, появляются проблемы с сердцем. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца и развивается миокардит.