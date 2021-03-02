Занавески за 5 млн рублей нашли в квартире полковника Минобороны

В столице суд вынес приговор по делу о крупнейших взятках в продовольственном и других управлениях Минобороны России. У экс-начальника продуправления Александра Бережного изъяли элитную квартиру на юго-западе Москвы.
Как сообщает «Коммерсант», там только занавески с сантехникой стоили пять миллионов рублей. Также у полковника забрали две иномарки и машино-место у квартиры.
В 2014 году эту квартира купила тёща Бережного Галина Птицина. Пенсионерка приобрела недвижимость за 20 млн рублей и машино-место ещё за два миллиона.
Недвижимость была оформлена на пенсионерку, утверждавшую, что она заработала на квартиру, продавая корову и картошку в Карачаево-Черкесии, — сказано в материале издания.
По словам женщины, 9,5 млн рублей ей одолжила мать военнослужащего, остальные она заработала сама. В ходе проверки, выяснилось, что все свои накопления мать Бережного потратила на жильё в Ростове-на-Дону и Севастополе, а у Птициной были всего одна корова и небольшой участок под картошку.
Также следователи выяснили, что за полгода бывший начальник продуправления потратил на одежду из ЦУМа более 400 тысяч рублей.
Антикоррупционное законодательство необходимо серьёзно ужесточить, а коррупцию признать тяжким преступлением, равным государственной измене. С такими предложениями выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, писал NEWS.ru.