Занавески за 5 млн рублей нашли в квартире полковника Минобороны

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В столице суд вынес приговор по делу о крупнейших взятках в продовольственном и других управлениях Минобороны России. У экс-начальника продуправления Александра Бережного изъяли элитную квартиру на юго-западе Москвы.

Как сообщает «Коммерсант», там только занавески с сантехникой стоили пять миллионов рублей. Также у полковника забрали две иномарки и машино-место у квартиры.

В 2014 году эту квартира купила тёща Бережного Галина Птицина. Пенсионерка приобрела недвижимость за 20 млн рублей и машино-место ещё за два миллиона.

Недвижимость была оформлена на пенсионерку, утверждавшую, что она заработала на квартиру, продавая корову и картошку в Карачаево-Черкесии, — сказано в материале издания.

По словам женщины, 9,5 млн рублей ей одолжила мать военнослужащего, остальные она заработала сама. В ходе проверки, выяснилось, что все свои накопления мать Бережного потратила на жильё в Ростове-на-Дону и Севастополе, а у Птициной были всего одна корова и небольшой участок под картошку.

Также следователи выяснили, что за полгода бывший начальник продуправления потратил на одежду из ЦУМа более 400 тысяч рублей.

Антикоррупционное законодательство необходимо серьёзно ужесточить, а коррупцию признать тяжким преступлением, равным государственной измене. С такими предложениями выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, писал NEWS.ru.