«Замысел свыше»: Катя Лель о популярности своей песни на Западе Катя Лель заявила, что «замысел свыше» обеспечил успех ее песни на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Попадание песни «Мой мармеладный» в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify является общероссийской победой, которая была обеспечена замыслом свыше, заявила Катя Лель в беседе с ТАСС. Песня «Мой мармеладный» попала в топ Viral 50 Spotify. Трек был выпущен около 20 лет назад. По словам исполнительницы, музыка — это энергия единения. Успех ее песни говорит о том, что «пришло время новых энергий».

Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа, — заявила Катя Лель.

Ранее исполнительница также заявила, что успех ее песни является чудом и вселенской фантастикой. По словам Лель, она узнала об этом от своей дочери. Успех композиции связан с энергией, которая «приходит в сознание людей от высших сил», и песня на русском, а не на каком-либо другом языке привлекла такое внимание, подчеркнула она.

Телеведущая Ксения Собчак в свою очередь предположила, что популярность Кати Лель связана с модой на «славянский шик». По ее словам, этот тренд задают мировые дизайнеры, после чего даже такие знаменитости как Бьянка Цензори и Кейт Миддлтон появляются на публике в меховых шапках.